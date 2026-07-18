¡Inglaterra es tercera del mundo! Vence 4-3 a Francia en un partidazo

En un partido electrizante que derrochó dinamismo de principio a fin, la selección de Inglaterra se impuso 4-3 a Francia en el Hard Rock Stadium de Miami para quedarse con el tercer puesto del Mundial de Norteamérica 2026. El encuentro regaló un espectáculo de siete goles y sacudió por completo la lucha por la Bota de Oro del torneo.

El penúltimo capítulo de la Copa del Mundo cumplió con las expectativas de una auténtica final de consolación: juego abierto, alta intensidad y nulas especulaciones tácticas. Aunque los ingleses lograron edificar una ventaja que parecía definitiva en la segunda mitad, el orgullo de los actuales subcampeones del mundo estiró el drama hasta el silbatazo final.

Mbappé hace historia en medio de la caída gala

El gran protagonista de la tarde, a pesar de la derrota de su selección, fue Kylian Mbappé. El atacante francés se echó el equipo al hombro al inicio del segundo tiempo y, con una ráfaga implacable, anotó un doblete (el 1-4 y el 3-4) que metió de lleno a Francia en la pelea.

Con estas dos anotaciones, Mbappé escaló a la cima de la tabla de goleadores con 10 dianas, superando la marca del astro argentino Lionel Messi, quien se mantiene con 8 tantos a la espera de la gran final de mañana.

Por el lado británico, el cuerpo técnico se dio el lujo de arrancar el compromiso sin Harry Kane y Jude Bellingham en el rol titular. Pese a la ausencia inicial de sus dos principales referentes ofensivos (ambos con 6 goles en el certamen), el engranaje colectivo de los «Three Lions» funcionó a la perfección para capitalizar las debilidades defensivas de los galos y asegurar el podio mundialista.