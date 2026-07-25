Masivos incendios forestales arrasan España y Francia

Los incendios forestales que afectan a España y Francia continúan causando estragos, dejando más de 25.000 hectáreas devastadas y obligando a la evacuación de más de 270.000 personas en ambos países.

Incendios masivos Francia y España

En España, las provincias de Ávila y Madrid figuran entre las zonas más afectadas por las llamas, mientras que en Francia la emergencia se concentra principalmente en las regiones de Gironda y Landas, donde las condiciones climáticas adversas han favorecido la rápida propagación del fuego.

Las autoridades han catalogado estos incendios como una catástrofe de gran magnitud debido a su intensidad y extensión. Miles de bomberos, apoyados por medios aéreos y equipos de emergencia internacionales, trabajan sin descanso para contener los focos activos y proteger a las comunidades amenazadas.

A pesar de los esfuerzos desplegados, las llamas siguen fuera de control en varios sectores, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población. Los expertos señalan que las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos han complicado las labores de extinción y favorecido la expansión de los incendios.

Los gobiernos de España y Francia han reforzado las medidas de emergencia mientras continúan las evacuaciones preventivas y las operaciones para salvaguardar vidas y minimizar los daños ambientales y materiales.