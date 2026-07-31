¡Buenas noticias! Científicos rusos crean pan funcional para bajar de peso

Investigadores del Centro Federal de Investigación en Nutrición y Biotecnología de Rusia desarrollaron un pan funcional formulado específicamente para ayudar a personas con sobrepeso a regular su dieta y mejorar su salud metabólica.

El producto está enfocado en pacientes que padecen síndrome metabólico, un conjunto de trastornos que alteran el procesamiento normal de los carbohidratos y las grasas en el organismo, según informaron medios locales.

A diferencia de la panificación convencional basada en harinas refinadas, esta nueva fórmula sustituye los ingredientes tradicionales por una combinación estratégica de nutrientes:

Harina integral de trigo y trigo sarraceno verde

Salvado de avena con betaglucanos (polisacáridos que funcionan como fibra soluble)

Concentrado de proteína de girasol y gluten de trigo

Extracto de girasol y compuestos vegetales bioactivos

Beneficios metabólicos y control de la saciedad

La doctora en bioingeniería Yulia Frolova, integrante del equipo de investigación, explicó que el objetivo central del proyecto fue hallar una sinergia perfecta entre proteínas, fibra dietética y compuestos vegetales con beneficios metabólicos comprobados.

«Las proteínas ayudan a generar sensación de saciedad por más tiempo y a mantener la masa muscular; la fibra dietética mejora el metabolismo de los carbohidratos y las grasas; mientras que los ácidos fenólicos tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias», precisó la científica.

Impacto en la diabetes tipo 2 y la salud cardiovascular

Los investigadores destacaron que las dietas enriquecidas con este tipo de proteínas contribuyen a reducir la grasa corporal total y abdominal, disminuyendo a su vez el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, el consumo de este pan representa un beneficio clínico adicional, ya que la fibra dietética y las proteínas mejoran el control glucémico y de lípidos en personas con diabetes tipo 2.