La XVI Edición del Festival “Aromas y Sabores de mi Tierra” de Nicaragua celebrada en Moscú, contó con la distinguida participación del reconocido actor, director, productor, guionista y maestro de artes marciales estadounidense, Steven Seagal.

El también músico y entrenador norteamericano acompañó la actividad desarrollada en la Embajada de Nicaragua en la Federación de Rusia.

El evento, organizado de forma conjunta con el Compañero Andrey Loskutov, Presidente de la Unión de Tabacaleros de Toda Rusia, se celebró en el marco del 47.º aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

La presencia de Seagal destacó en una velada diseñada para estrechar lazos de amistad, promover la cultura y posicionar en el mercado euroasiático productos emblemáticos de la oferta exportable nicaragüense, como el tabaco de alta calidad, el ron y el café.

La jornada reunió a más de 200 personalidades, incluyendo a diplomáticos de Cuba, Malasia, Armenia, Ruanda, Osetia del Sur e Indonesia, así como a empresarios e integrantes de clubes de cigarros de Moscú, San Petersburgo, Siberia, Krasnodar y otras regiones rusas, quienes disfrutaron de la oferta cultural y comercial de Nicaragua.

En diversas ocasiones, Steven Seagal ha expresado admiración por la calidad del tabaco nicaragüense durante eventos de promoción cultural organizados por la embajada de Nicaragua en Moscú.