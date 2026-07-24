Nicaragua reafirma asociación estratégica con Rusia

El Cocanciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, reafirmó que las relaciones con la Federación de Rusia tienen un carácter de asociación estratégica, durante una entrevista exclusiva concedida a Sputnik.

Canciller Valdrack Jaentschke destaca alianza de Nicaragua con Rusia

Jaentschke destacó que la cercanía y la colaboración entre ambos países se mantienen firmes a nivel internacional, como parte de una política impulsada por el Gobierno de Nicaragua, encabezado por el Copresidente Daniel Ortega y la Copresidewnta Rosario Murillo.

“Caracterizamos nuestra relación con la Federación de Rusia como una asociación estratégica. Esto es muy importante”, expresó el canciller nicaragüense.

El diplomático señaló que Rusia es un país amigo y subrayó que Nicaragua mantiene una política de acercamiento, colaboración y trabajo conjunto con Moscú.

Durante la entrevista, Jaentschke también reflexionó sobre los cambios que vive el sistema internacional.

Afirmó que el mundo atraviesa una transformación profunda y que los esquemas establecidos hace 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, están siendo cuestionados.

El canciller nicaragüense consideró necesario el surgimiento de un nuevo orden mundial que reconozca el multilateralismo y los intereses de los pueblos del Sur Global.

En su valoración, ese nuevo escenario debe dejar atrás la imposición del Norte y la mentalidad colonial que todavía persiste en ciertas estructuras internacionales.

Jaentschke señaló que uno de los grandes logros de las últimas ocho décadas fue el desmantelamiento formal del modelo colonial.

Sin embargo, advirtió que aún permanecen elementos psicológicos y económicos heredados de aquella etapa, los cuales deben ser enfrentados.

El canciller afirmó que el nuevo orden internacional debe reconocer la existencia de distintas fuerzas, países y modelos en el mundo.

También sostuvo que ese orden no debe estar impuesto por la alianza atlántica de los países occidentales ni por una visión hegemónica unilateral.

Para Nicaragua, la relación con Rusia se mantiene como parte de una visión internacional basada en la cooperación, el respeto soberano, el multilateralismo y la defensa de un mundo con mayor equilibrio entre las naciones.

Jaentschke concluyó que esta etapa histórica exige reconocer nuevas realidades globales, mientras Nicaragua continuará fortaleciendo sus vínculos de amistad y colaboración con países aliados como la Federación de Rusia.