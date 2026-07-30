Primer paciente con vacuna rusa contra cáncer de piel evoluciona bien

El primer paciente que recibió en Rusia la vacuna personalizada contra el cáncer de piel NeoOncovac se encuentra bien y desarrolló las respuestas inmunológicas esperadas, informó Alexánder Guíntsburg, director científico del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú.

El continúa su tratamiento de forma normal y recibirá dos inmunizaciones adicionales, mientras se generan los compuestos activos necesarios para ayudar a sus defensas a combatir el tumor y la metástasis.

Según la información difundida por RT en Español, la vacuna fue desarrollada conjuntamente por el Centro Gamaleya y el Centro Nacional de Investigación Médica de Oncología Blokhin.

El preparado está dirigido al tratamiento del melanoma, un tipo de cáncer de piel que puede avanzar con rapidez si no se detecta y atiende a tiempo.

NeoOncovac forma parte de una línea de vacunas personalizadas de ARNm, diseñadas de manera individual para cada paciente a partir del análisis genético de su propio tumor.

La idea es identificar características específicas del cáncer en cada persona y preparar una respuesta que ayude al sistema inmunitario a reconocer y atacar las células tumorales.

Rusia trabaja actualmente en varios enfoques para desarrollar medicamentos contra distintos tipos de cáncer, en una carrera científica en la que participan decenas de países.

Tres líneas de investigación contra el cáncer

Uno de los caminos son las vacunas personalizadas de ARNm, como NeoOncovac, enfocadas en adaptar el tratamiento al perfil del tumor de cada paciente.

Otra vía son las vacunas peptídicas, elaboradas con análogos sintéticos de antígenos tumorales para estimular al sistema inmunitario contra células cancerosas.

Un ejemplo de este enfoque es Oncopept, desarrollado para el tratamiento del cáncer colorrectal.

La tercera línea utiliza virus oncolíticos, es decir, virus modificados para infectar y destruir de forma selectiva células malignas.

Entre estos proyectos se menciona EnteroMix, como parte de las investigaciones rusas vinculadas a terapias contra tumores.

Especialistas del Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología del Ministerio de Salud de Rusia también señalaron que la inteligencia artificial está ayudando a detectar mutaciones en el genoma humano.

Ese trabajo permitiría crear medicamentos más ajustados a las características de cada tumor, abriendo nuevas posibilidades para tratamientos personalizados.

Los equipos científicos continuarán evaluando la evolución del primer paciente tratado con NeoOncovac, mientras Rusia avanza en el desarrollo de terapias contra el cáncer basadas en inmunología, genética e inteligencia artificial.