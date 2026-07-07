Colapsa techo de supermercado en Estados Unidos

Momento de pánico y tensión vivieron los clientes del establecimiento BJ’s Wholesale Club, luego que parte del techo colapsara inesperadamente en la localidad de Ocean Township, Nueva Jersey, en medio de una jornada marcada por severas condiciones climáticas y fuertes tormentas en la región .

Al momento del incidente, un total de 27 personas se encontraban en el interior del supermercado. El desprendimiento de la estructura generó alarma inmediata, dejando a dos personas parcialmente atrapadas entre los escombros.

Las tormentas e intensas lluvias en Nueva Jersey continúan bajo monitoreo por parte de los servicios meteorológicos, mientras las autoridades investigan las causas exactas que llevaron a la falla del techo en este centro de compras.