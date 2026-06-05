50 personas mueren de sed tras quedar varadas en el desierto del Sáhara

Al menos 50 personas murieron de sed en el desierto del Sáhara, luego de que el camión en el que viajaban sufrió una falla y quedó perdido en una zona ubicada a unos 80 kilómetros al oeste de Assamaka, en Níger, cerca de las fronteras con Malí y Argelia.

Níger confirma tragedia mortal en el desierto

Las autoridades provinciales de Agadez confirmaron que 49 personas, en su mayoría nigerinas, fallecieron en medio de la inmensidad del desierto sahelo-sahariano.

El gobernador Ibra Boulama Issa explicó que unas 100 personas viajaban en el camión, procedente de Malí, con la intención de regresar a su país para celebrar las fiestas con sus familias.

Según los primeros reportes, el vehículo salió de la ciudad maliense de Telhandek, situada a unos 300 kilómetros de la frontera con Níger.

Durante el viaje, el camión se extravió y luego se averió tras varios días de recorrido por el desierto.

Sin agua, sin provisiones suficientes y sin poder reparar la unidad, los pasajeros quedaron atrapados en una zona de temperaturas extremas, donde sobrevivir se volvió casi imposible.

La alerta la dieron dos sobrevivientes, quienes lograron caminar más de 50 kilómetros hasta llegar a un estanque y luego desplazarse hacia Assamaka.

Tras recibir el aviso, las autoridades enviaron una misión de búsqueda y rescate, pero al llegar encontraron decenas de cuerpos.

En el camino de regreso, esa misma misión evitó otra posible tragedia.

Los equipos tomaron una ruta alterna hacia Assamaka y encontraron un segundo camión averiado con más de 60 personas a bordo, quienes llevaban tres días varadas por una falla en el motor.

Ese segundo vehículo también había salido de territorio maliense, desde la ciudad de Harouba, ubicada a más de 300 kilómetros de la frontera con Níger.

Las autoridades indicaron que muchos nigerinos viajan a esa zona de Malí para trabajar en minas de oro, pese a los riesgos del trayecto.

Además de las duras condiciones del desierto, las rutas presentan amenazas de inseguridad por la presencia de grupos terroristas en ciertos puntos.

Los pasajeros del segundo camión recibieron atención médica y lograron llegar de forma segura después de que la unidad fue reparada.