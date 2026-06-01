5 personas mueren por explosión en empresa de defensa de Corea del Sur

Cinco personas murieron y otras dos resultaron heridas este lunes, luego de una explosión seguida de incendio en una instalación operada por Hanwha Aerospace, en la ciudad de Daejeon, en Corea del Sur, informaron las autoridades.

Explosión en fábrica de Hanwha Aerospace en Corea del Sur deja cinco muertos

El incidente ocurrió en un área de trabajo vinculada a una empresa del sector defensa, considerada una instalación de seguridad designada por el Gobierno surcoreano.

La doctora Kim Ju-yeon informó que una de las dos personas heridas se encontraba en estado crítico.

Las autoridades surcoreanas todavía no identificaron a las personas fallecidas y tampoco precisaron de inmediato la causa de la explosión.

De acuerdo con la agencia de noticias Yonhap, el lugar forma parte de las instalaciones clave de Hanwha Aerospace, donde se desarrollan propulsores de gran tamaño y sistemas de armas tierra-tierra.