Yuri revela que enfrentó un cáncer de intestino en secreto: «Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida»

La cantante mexicana Yuri sorprendió al público al revelar que hace cuatro años fue diagnosticada con cáncer de intestino, una enfermedad que decidió mantener en privado mientras se sometía al tratamiento médico y a su proceso de recuperación.

Durante una reciente entrevista, la intérprete de éxitos como Maldita primavera, Detrás de mi ventana y El apagón confesó que el diagnóstico llegó de manera inesperada. Según explicó, el tumor fue descubierto durante una cirugía que inicialmente estaba relacionada con otro problema de salud, lo que permitió que los especialistas detectaran el cáncer en una etapa temprana.

La artista veracruzana relató que los médicos le informaron que el hallazgo fue determinante para salvar su vida, ya que, de no haber encontrado el tumor a tiempo, la enfermedad habría podido avanzar y extenderse a otros órganos mediante metástasis, reduciendo considerablemente las posibilidades de recuperación.

Yuri señaló que optó por guardar silencio sobre su estado de salud para proteger a su familia y continuar enfocada en su recuperación sin la presión de la exposición pública. Afirmó que prefirió enfrentar el proceso con discreción y rodeada únicamente de sus seres queridos y del equipo médico que la atendió.

Tras superar la enfermedad, la cantante aseguró que esta experiencia cambió profundamente su manera de ver la vida. Expresó que ahora valora mucho más cada momento, cuida con mayor atención su salud y procura mantener un equilibrio entre su carrera artística y su bienestar personal.

La noticia ha generado numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, admiración y reconocimiento por la fortaleza que demostró durante este difícil episodio, del que nadie tenía conocimiento hasta ahora.

Especialistas en salud recuerdan que el cáncer de intestino o colorrectal puede desarrollarse sin presentar síntomas evidentes en sus etapas iniciales, por lo que recomiendan realizar chequeos médicos periódicos, especialmente en personas con antecedentes familiares o factores de riesgo. La detección temprana continúa siendo una de las principales herramientas para aumentar las probabilidades de un tratamiento exitoso.

Actualmente, Yuri continúa activa en los escenarios y desarrollando nuevos proyectos musicales, agradecida por haber superado uno de los mayores desafíos de su vida y convencida de que compartir su historia puede motivar a otras personas a prestar mayor atención a su salud y acudir al médico ante cualquier señal de alerta.