Lucero vuelve con mariachi y una historia de desamor con carácter

Lucero estrenó Fuertes Declaraciones, el primer sencillo de su próximo álbum Conexión Mexicana, una producción con canciones inéditas que rinde homenaje al mariachi y a la música ranchera.

Lucero canta con fuerza y dignidad en su nuevo sencillo

El nuevo tema marca el inicio de una etapa musical en la que la artista apuesta por una interpretación cargada de sentimiento, con una historia de desamor, fortaleza y dignidad.

La canción está narrada desde la voz de una mujer que decide cerrar una relación y recuperar su lugar, sin perder la elegancia ni la fuerza emocional que caracteriza a Lucero.

Con este lanzamiento, la cantante reafirma su vínculo con la música mexicana y vuelve a poner el mariachi al centro de su propuesta artística.

Conexión Mexicana será un álbum 100 % ranchero, grabado completamente en vivo, con una intención clara: conservar la autenticidad del género y mostrar la potencia vocal de la intérprete.

El proyecto también incluirá colaboraciones con figuras de la escena musical mexicana como Los Ángeles Azules, Joss Favela y Majo Aguilar.

Estas participaciones sumarán distintos estilos y voces a una producción pensada para conectar con quienes aman la música tradicional, pero también con nuevas generaciones.

Fuertes Declaraciones ya está disponible en plataformas digitales y funciona como la carta de presentación de este nuevo material discográfico.

Con este estreno, Lucero continúa consolidando su trayectoria dentro del género ranchero, mientras prepara el camino para el lanzamiento completo de Conexión Mexicana.