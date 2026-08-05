Cantante nicaragüense Lening Sequeira estrena el corrido «A Managua» en Tu Nueva Radio Ya

El cantante nicaragüense Lening Sequeira presentó en exclusiva a través de Tu Nueva Radio Ya su más reciente tema musical titulado «A Managua», un corrido dedicado a la capital de Nicaragua.

El artista comentó que la composición le tomó dos días de inspiración y trabajo, logrando plasmar en la canción su cariño y admiración por Managua.

Asimismo, Lening Sequeira invitó a la audiencia de Tu Nueva Radio Ya a disfrutar de esta nueva producción y del resto de su repertorio musical, disponible en sus plataformas digitales de YouTube y Facebook, donde comparte sus más recientes lanzamientos.

Las personas interesadas en contratar sus servicios artísticos pueden comunicarse al 7711-4803, donde recibirán información sobre presentaciones, disponibilidad y agenda artística.