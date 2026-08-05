Mario Cimarro se divorcia en medio de denuncias por presunta violencia doméstica

El actor cubano Mario Cimarro, recordado por su papel de Juan Reyes en la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes, atraviesa un difícil momento en su vida personal luego de que se confirmara que está en proceso de divorcio de la modelo eslovaca Brianna Gregušová, con quien mantuvo una relación durante ocho años.

La noticia salió a la luz después de que Gregušová informara a través de sus redes sociales que el proceso legal de separación sigue en curso y que, por decisión de un tribunal, regresó a Eslovaquia junto a la hija que ambos tienen en común.

En su publicación, la modelo expresó que tanto ella como la pequeña se encuentran felices de haber iniciado una nueva etapa en su país natal y agradeció el respaldo recibido durante este proceso.

De acuerdo con medios de comunicación eslovacos, la separación ocurre en medio de denuncias por presunta violencia doméstica presentadas por Gregušová contra el actor. Hasta el momento, Mario Cimarro no ha emitido declaraciones públicas para referirse a estas acusaciones ni al proceso judicial que enfrenta.

Las versiones indican que desde el año 2025 la pareja dejó de aparecer junta en fotografías y publicaciones en redes sociales, lo que despertó rumores sobre un posible distanciamiento. Con el paso de los meses, ambos continuaron compartiendo contenido únicamente con su hija, evitando hacer referencias a su relación sentimental.

Mario Cimarro y Brianna Gregušová contrajeron matrimonio en 2022 en una ceremonia celebrada en Las Vegas. Ese mismo año dieron la bienvenida a su hija Briana, consolidando una familia que ahora enfrenta un proceso de separación.

Mientras el divorcio continúa su curso y las denuncias siguen siendo objeto de atención mediática, el reconocido actor, famoso por protagonizar producciones como Pasión de Gavilanes, Gata Salvaje, Mar de Amor y El Cuerpo del Deseo, permanece en silencio sobre las acusaciones en su contra.