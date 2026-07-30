Elton John celebra 36 años de sobriedad: «Salud por la vida»

El cantante británico Elton John conmemoró uno de los logros más importantes de su vida al cumplir 36 años de sobriedad, una fecha que el cantante británico celebró con un emotivo mensaje dedicado a sus seguidores.

A través de sus redes sociales, el artista de 79 años compartió una fotografía levantando una copa de su bebida espumosa sin alcohol, Elton John Zero Blanc de Blancs, y escribió: «36 años sobrio hoy. Salud por la vida con un vaso de 0%. Agradecido por cada día».

La publicación recibió miles de mensajes de apoyo por parte de fanáticos y colegas, quienes destacaron la fortaleza y el ejemplo que ha representado durante más de tres décadas de recuperación.

El intérprete de clásicos como Your Song, Rocket Man y I’m Still Standing ha hablado abiertamente sobre los problemas de adicción que enfrentó durante una etapa de excesos.

En distintas entrevistas ha reconocido que tomar la decisión de dejar el alcohol y las drogas cambió por completo su vida, permitiéndole recuperar su salud, fortalecer su familia y continuar con una exitosa carrera musical.

Su historia de recuperación también fue retratada en la película biográfica Rocketman, donde se muestra el difícil camino que recorrió antes de iniciar un proceso de rehabilitación que, hasta hoy, sigue considerando una de sus mayores victorias personales.

Con este nuevo aniversario de sobriedad, Elton John reafirma un mensaje de esperanza y perseverancia para quienes enfrentan problemas de adicción, recordando que cada día representa una nueva oportunidad para celebrar la vida.