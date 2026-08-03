Ariana grande se aleja de los escenarios y pide respeto por su apariencia física

Ariana Grande se alejará temporalmente de la vida pública una vez finalice su gira mundial Eternal Sunshine Tour, según confirmó su representante.

La cantante tiene previsto tomarse un descanso tras cumplir con sus compromisos profesionales.

La decisión se produce en medio de los constantes comentarios sobre su apariencia física, especialmente por su delgadez, un tema que ha generado preocupación y especulación entre algunos seguidores en los últimos meses.

De acuerdo con su equipo, la prioridad de la artista es enfocarse en su bienestar y salud, por lo que permanecerá alejada de los reflectores antes de regresar con nuevos proyectos musicales y cinematográficos.

Ariana Grande ha explicado que su apariencia actual no significa que esté enferma y que, de hecho, se encuentra en una etapa más saludable de su vida.

La cantante pidió evitar las especulaciones sobre su cuerpo y recordó la importancia de respetar la privacidad y el bienestar de las personas.