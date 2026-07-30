Ester Expósito anuncia acciones legales por rumores sobre presunta relación con Kylian Mbappé

La actriz española Ester Expósito decidió romper el silencio ante los rumores que han circulado en las últimas semanas sobre su vida personal y su presunta relación con el futbolista francés Kylian Mbappé.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la protagonista de Élite expresó su molestia por la difusión de información falsa, asegurando que se han compartido rumores, imágenes manipuladas y contenido generado con inteligencia artificial que afectan su dignidad y buscan perjudicar tanto su imagen como su vida privada.

Expósito señaló que, aunque siempre ha intentado mantener su vida sentimental alejada del foco mediático, considera que en esta ocasión se cruzó un límite. Por ello, anunció que emprenderá acciones legales contra quienes difundan información falsa o atenten contra su honor.

En el mensaje, la actriz también pidió respeto por su privacidad y rechazó las especulaciones que han circulado en redes sociales y algunos medios, especialmente aquellas relacionadas con su supuesto romance con Mbappé y otros rumores sobre su vida personal.

Hasta el momento, ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé han ofrecido más declaraciones sobre su relación. Sin embargo, la actriz dejó claro que no permitirá que continúen difundiéndose informaciones falsas y aseguró que recurrirá a la vía legal para proteger su imagen y sus derechos.