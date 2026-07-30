George Clooney y su esposa evacúan su residencia en Francia por incendios forestales

El actor George Clooney y su esposa, la abogada Amal Clooney, tuvieron que abandonar su residencia ubicada en el sureste de Francia debido al avance de un incendio forestal que amenaza la zona donde se encuentra su propiedad.

La pareja, que vive en la finca Domaine du Canadel junto a sus hijos gemelos de nueve años, evacuó el lugar como medida preventiva luego de que las llamas se acercaran a la localidad de Brignoles, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.

Las autoridades ordenaron la salida de numerosos residentes mientras los equipos de emergencia trabajan para controlar el fuego.

A través de una carta dirigida al alcalde de Brignoles, George Clooney expresó la preocupación de su familia por el futuro de su hogar, aunque aseguró que lo más importante es la seguridad de los habitantes de la comunidad.

El actor también manifestó que, independientemente de los daños que pueda sufrir su propiedad, él y Amal continuarán apoyando al pueblo y colaborarán en su recuperación.

Los incendios forestales que afectan varias regiones de Francia forman parte de una intensa ola de calor que también ha provocado emergencias en otros países del sur de Europa.

Miles de personas han sido evacuadas y decenas de miles de hectáreas han sido consumidas por las llamas en los últimos días.

La residencia francesa de los Clooney se ha convertido en su hogar principal en los últimos años, ya que la pareja buscaba ofrecer a sus hijos una vida más tranquila, lejos del constante asedio mediático de Hollywood.

Ahora, como muchos otros habitantes de la región, esperan que la emergencia pueda ser controlada y que los daños sean los menores posibles.