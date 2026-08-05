«Spider-man: brand new day» se convierte en la película más taquillera de 2026

La nueva aventura del Hombre Araña continúa haciendo historia en la industria cinematográfica. «Spider-Man: Brand New Day», protagonizada por Tom Holland, se consolidó como la película más taquillera de 2026 tras superar la barrera de los 1,000 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del año.

La cinta logró este impresionante resultado apenas unos días después de su estreno, estableciendo un ritmo de recaudación que la ubica entre las películas que más rápido han alcanzado esa cifra en la historia del cine. Además, rompió varios récords durante su primer fin de semana en cartelera, incluyendo el mejor estreno en Estados Unidos para una producción cinematográfica.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, la película marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker, quien enfrenta nuevos desafíos tras los acontecimientos ocurridos en Spider-Man: No Way Home. La historia combina acción, drama y el crecimiento personal del personaje, elementos que han sido bien recibidos tanto por la crítica como por los fanáticos.

El éxito de «Spider-Man: Brand New Day» también impulsó la asistencia a los cines a nivel internacional. Su estreno, junto con otras grandes producciones del verano, contribuyó a registrar uno de los mejores fines de semana de recaudación en la historia de las salas de cine de Norteamérica.

Analistas de la industria consideran que la nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel todavía tiene un amplio recorrido en cartelera, por lo que no se descarta que continúe escalando posiciones entre las películas más taquilleras de todos los tiempos.