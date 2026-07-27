Carl Simón revela que enfrenta el parkinson y que fue tratada por cáncer de pie
La legendaria cantante y compositora estadounidense Carly Simon dio a conocer que fue diagnosticada con la enfermedad de Parkinson y que, además, recibió tratamiento por un cáncer de piel.
La intérprete de éxitos como You’re So Vain compartió que ha enfrentado estos problemas de salud con discreción, mientras continúa enfocada en su bienestar y calidad de vida.
Aunque el diagnóstico de Parkinson representa un nuevo desafío, Simon ha contado con atención médica especializada y mantiene una actitud positiva frente a la enfermedad.
Asimismo, confirmó que el cáncer de piel que le fue detectado fue tratado oportunamente.
La artista, considerada una de las voces más influyentes de la música estadounidense, ha recibido múltiples muestras de apoyo por parte de seguidores y colegas, quienes le han expresado su solidaridad tras hacerse pública la noticia.
El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente el movimiento, mientras que el cáncer de piel puede ser tratado con éxito cuando se detecta en etapas tempranas.
Diversos estudios han señalado una posible relación entre ambas condiciones, aunque los especialistas continúan investigando las causas de esa asociación.