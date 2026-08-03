¡MrBeast ya es un hombre casado! El rey de YouTube celebró una exclusiva boda en una isla del Caribe

El famoso creador de contenido MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, dio un importante paso en su vida personal al contraer matrimonio con su pareja, Thea Booysen, en una ceremonia privada celebrada en Necker Island, una exclusiva isla ubicada en las Islas Vírgenes Británicas.

La boda reunió a cerca de 70 invitados, entre familiares y amigos cercanos, quienes disfrutaron de varios días de celebración antes del gran día. Durante la estancia, los asistentes participaron en diversas actividades recreativas como snorkel, kitesurf y recorridos por la isla, conocida por sus paisajes paradisíacos y su fauna exótica.

Lejos del estilo extravagante que suele mostrar en sus populares videos, el youtuber optó por una ceremonia íntima, elegante y reservada, rodeado únicamente de las personas más importantes de su vida.

Para la ocasión, Thea Booysen lució un vestido de novia diseñado especialmente para ella, mientras que MrBeast vistió un clásico esmoquin, apostando por un estilo sobrio y sofisticado para uno de los momentos más importantes de su vida.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2022 y, después de varios años de relación, decidieron comprometerse durante la Navidad de 2024. Ahora, oficialmente como esposos, inician una nueva etapa juntos.

Considerado el creador de contenido con más seguidores en YouTube, MrBeast sorprendió a millones de fanáticos al compartir las primeras imágenes de su boda en redes sociales. Las fotografías rápidamente se hicieron virales y generaron miles de reacciones y mensajes de felicitación de seguidores de todo el mundo.

Aunque gran parte de su vida pública gira en torno a desafíos, donaciones millonarias y proyectos de entretenimiento, esta vez el influencer acaparó la atención por un acontecimiento muy personal, demostrando que también hay espacio para celebrar el amor fuera de las cámaras.