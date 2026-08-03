«Tremenda cagad….» Rosalía se disculpa en argentina tras la polémica con el mundial

La cantante española Rosalía ofreció disculpas al público argentino durante un concierto en Buenos Aires, luego de la polémica que generó una publicación en redes sociales relacionada con la final del Mundial 2026.

La artista reconoció que cometió un error al compartir el contenido.

Tras la final del Mundial 2026, Rosalía compartió en sus redes sociales un video publicado originalmente por Mia Khalifa en el que sonaba su canción «La Perla» y aparecía la frase: «Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas».

Muchos aficionados argentinos interpretaron el mensaje como una burla hacia la derrota de su selección frente a España, lo que desató una fuerte polémica.

«Tremenda cagada», expresó desde el escenario, asegurando que nunca tuvo la intención de ofender a Argentina y reiterando el cariño que siente por el país y sus seguidores.

Sus palabras fueron recibidas con una ovación por parte del público presente.