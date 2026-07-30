El padre de Amy Winehouse pierde demanda y deberá pagar una millonaria indemnización

Mitch Winehouse, padre de la fallecida cantante Amy Winehouse, sufrió un duro revés judicial luego de que un tribunal británico rechazó la demanda que presentó contra dos antiguas colaboradoras y amigas de la artista por la venta de objetos personales pertenecientes a la intérprete.

El caso se originó después de que Naomi Parry, exestilista de Amy, y Catriona Gourlay, amiga cercana de la cantante, organizaran subastas realizadas en 2021 y 2023 con más de un centenar de pertenencias de la artista.

Mitch Winehouse aseguró que dichas ventas se realizaron sin su autorización y reclamó una compensación económica.

Sin embargo, el Tribunal Superior del Reino Unido determinó que el padre de la cantante sí tenía conocimiento de las subastas y concluyó que no existió ocultamiento por parte de las demandadas.

Además, la jueza cuestionó la forma en que Mitch Winehouse condujo el proceso legal, al considerar que las acusaciones perjudicaron la reputación de ambas mujeres.

Como consecuencia del fallo, el padre de Amy Winehouse deberá asumir una indemnización cercana al millón de libras esterlinas, además de cubrir importantes costos legales derivados del juicio.

Las mujeres señaladas sostuvieron durante todo el proceso que gran parte de los objetos subastados habían sido regalos personales de Amy o les pertenecían legítimamente.

También señalaron que un porcentaje de las ganancias obtenidas fue destinado a la Amy Winehouse Foundation, organización creada tras la muerte de la cantante para apoyar a jóvenes vulnerables.

La resolución pone fin a una prolongada disputa judicial que volvió a colocar en el centro de la conversación pública el legado de Amy Winehouse, quien falleció en julio de 2011 a los 27 años y continúa siendo una de las voces más influyentes de la música contemporánea.