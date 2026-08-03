Concierto especial conmemorará los 102 años de historia de la Sonora Matancera

El Teatro Nacional Rubén Darío será el escenario del concierto homenaje “La Sonora Matancera 102 años de sabrosura que perdura”, un espectáculo que se realizará el lunes 26 de octubre, a las 7 de la noche, en la Sala Mayor.

El evento contará con la participación del cantante Iván Cuadra, reconocido como “La Voz Matancera de Nicaragua”, quien encabezará esta celebración dedicada a la legendaria agrupación.

Las entradas al concierto tendrán un valor de 350 córdobas para todas las localidades y reunirá a destacados artistas invitados, entre ellos: Adilia Gutiérrez, José Luis Estrada, Mitchel Sánchez y Erika Seyjas.

El acompañamiento musical estará a cargo de la Orquesta Camerata Bach, integrada por piano, bajo, trompetas, violines, timbales, conga, bongó y coros.

La velada también contará con la participación de los elencos de baile Tierra Mestiza Danza, Aquetzali, Son de Clave Salcera, Encanto Matancero y Ballet Juan Obregón, ofreciendo un espectáculo para celebrar los 102 años de historia, música y tradición de La Sonora Matancera, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música latinoamericana.