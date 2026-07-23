Netflix estrenará «Aquel», la serie biográfica sobre la vida de Raphael, el próximo 9 de octubre

La plataforma de streaming Neftlix anunció el estreno de Aquel, una serie en torno a la vida del cantante español Miguel Rafael Martos Sánchez, conocido artísticamente como Rafael.

La producción de ocho episodios recorrerá la trayectoria del legendario cantante desde sus humildes comienzos en la posguerra hasta su consagración en los grandes escenarios internacionales.

La plataforma anunció que la esperada serie estará disponible a partir del 9 de octubre.

Para retratar el recorrido del intérprete de éxitos como Yo soy aquel, Qué sabe nadie y Escándalo, la producción contará con dos actores principales: Javier Morgade quien encarnará al cantante en su etapa de juventud, y Carlos Santos quien tomará el relevo para interpretar su madurez.

El drama recorrerá más de cinco décadas de carrera artística, mostrando los momentos de mayor éxito, sus pasiones personales, los desafíos de su vida privada y los viajes a escenarios emblemáticos en ciudades como Madrid, Las Vegas, Moscú, París y Acapulco.

El reparto de la serie se completa con las actuaciones de Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro, entre otros destacados intérpretes.