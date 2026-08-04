Reinas Nicaragua se prepara para Gran Final llena de Orgullo Nacional

La organización Reinas Nicaragua continúa desarrollando una intensa agenda de actividades rumbo a la gran final nacional, programada para el próximo 12 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío.

Participantes de Reina de Nicaragua 2026.

Jessica Peña, representante de Reinas Nicaragua y procuradora general de municipalidades, dio a conocer en La Súper Líder del Dial que parte del proceso de preparación que viven las candidatas, quienes participan en diferentes actividades enfocadas en resaltar la belleza, identidad y cultura del país.

Dentro de la agenda se contempla la grabación de contenido nacional, la producción de la canción oficial del certamen, sesiones fotográficas con el traje nacional de guipil y la participación de las candidatas en actividades gastronómicas donde podrán compartir la riqueza de la cocina nicaragüense.

Las aspirantes también continúan fortaleciendo sus conocimientos sobre tradiciones, historia y promoción cultural, como parte de una preparación integral que busca destacar no solo la belleza física, sino también el talento, la personalidad y el amor por Nicaragua.

Participantes del certamen Reinas de Nicaragua 2026

La gran noche de coronación se vivirá el 12 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío, donde las representantes de los diferentes departamentos competirán por la corona de Reinas Nicaragua, en su tercera edición en un evento que promete celebrar la cultura, la elegancia y el orgullo nacional.

