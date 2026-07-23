Vivienne, la hija menor de brad pitt y angelina jolie, solicita quitarse legalmente el apellido de su padre

La joven Vivienne Marcheline Jolie Pitt, de 18 años, la hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt, presentó una solicitud ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para quitarse oficialmente el apellido de su padre, marcando un nuevo distanciamiento en la familia.

Tras haber alcanzado la mayoría de edad el pasado 12 de julio junto a su hermano mellizo Knox, la joven hizo uso de su autonomía legal para solicitar la modificación y pasar a llamarse oficialmente Vivienne Marcheline Jolie.

Según los documentos judiciales, la joven justificó la petición señalando simplemente «motivos personales», y la audiencia para que un juez revise el trámite quedó fijada para el próximo 2 de noviembre.

El distanciamiento de la familia ya se había hecho evidente en el plano público en mayo de 2024, cuando la joven participó como asistente de producción junto a su madre en el musical de Broadway The Outsiders, apareciendo en los créditos únicamente con el apellido Jolie.

Con este paso, Vivienne se suma a la firme postura que han adoptado varios de sus hermanos tras la convulsa separación de la pareja en 2016.

Su hermana Shiloh concretó en 2024 el trámite legal para retirar el apellido Pitt, mientras que sus hermanos mayores Maddox y Zahara también han iniciado procesos formales para quedarse de forma exclusiva con el apellido materno.

Fuentes cercanas a la familia señalan que, aunque Brad Pitt mantiene la esperanza de una futura reconciliación con sus hijos, respeta la autonomía de los jóvenes en sus decisiones personales mientras continúa el histórico litigio legal que mantiene con su exesposa por la custodia y bienes compartidos.