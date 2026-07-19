Mundial 2026 hace historia con un inédito espectáculo musical en la gran final

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 marcó un hito histórico al presentar, por primera vez en el torneo de fútbol, un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, reuniendo una constelación de estrellas de la música global.

El masivo show musical contó con la participación de figuras de primer nivel como Madonna, el grupo de K-pop BTS, Justin Bieber, Post Malone y el director de orquesta Gustavo Dudamel.

La colombiana Shakira fue la encargada de interpretar «Dai Dai», el himno oficial del torneo, junto al cantante nigeriano Burna Boy y los Ghetto Kids, mientras que la banda británica Coldplay cerró el intermedio con un mensaje de unidad global.

La jornada de entretenimiento se complementó con una ceremonia previa al partido que incluyó las actuaciones de Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y el creador de contenido IShowSpeed.

El evento también sorprendió a los aficionados en el estadio y a millones de televidentes con una aparición especial del actor de Hollywood Tom Cruise, consolidando esta final como una fusión sin precedentes entre el deporte y el entretenimiento de nivel mundial.