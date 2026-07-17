Don Omar revela que aún tiene “negocios pendientes” con Daddy Yankee

Don Omar sorprendió al hablar nuevamente sobre su relación con Daddy Yankee y dejó abierta la posibilidad de una esperada reunión musical entre ambos exponentes del reguetón.

El intérprete de Dale Don Dale aseguró que la última conversación que sostuvo con Daddy Yankee giró en torno a unos “negocios pendientes” y una revancha que aún tienen por concretar. Según contó, el llamado “Big Boss” le respondió que la próxima vez que trabajen juntos será para hacer “algo más grande” que todo lo realizado anteriormente.

Aunque aclaró que no son amigos cercanos, Don Omar afirmó que entre ambos existe respeto mutuo y que la histórica rivalidad que protagonizaron durante años fue una motivación para superarse dentro de la industria musical.

El artista puertorriqueño también expresó su entusiasmo por la posibilidad de volver a colaborar con Daddy Yankee, una noticia que ya ilusiona a millones de seguidores del reguetón que han esperado durante años un nuevo proyecto en conjunto.

Actualmente, Don Omar celebra más de 25 años de trayectoria artística y se prepara para una nueva gira internacional, mientras continúa trabajando en nueva música y en futuras colaboraciones con artistas de distintas generaciones.