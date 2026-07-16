Delomar visitó Tu Nueva Radio Ya y presentó su nuevo tema “La Cartera”

El artista jamaiquino Delomar visitó los estudios de Tu Nueva Radio Ya, donde presentó oficialmente su más reciente tema musical, “La Cartera”, compartiendo con los oyentes detalles de esta nueva propuesta.

Durante la entrevista, el cantante también aprovechó para ofrecer disculpas por el incidente ocurrido en una de sus presentaciones en el parqueo del Estadio Nacional de Fútbol, cuando creyó que le habían robado su cartera. Posteriormente, la situación fue aclarada y el artista expresó su pesar por lo sucedido.

Delomar es reconocido en la escena del dancehall por temas como “You Bam Bam”, “Round and Round”, “Fire (Burning)”, “Model” y “Bum”, canciones que le han permitido ganar seguidores dentro y fuera de Jamaica.

Asimismo, el artista invitó a todos sus seguidores a acompañarlo este sábado en la Vigilia de San Judas, donde será parte de la celebración del 47/19, prometiendo una noche llena de música, energía y alegría para el público nicaragüense.