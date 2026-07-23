El funeral de Bonnie Tyler se transmitirá en línea el próximo 17 de agosto

Bonnie Tyler, la icónica voz de “Total Eclipse of the Heart”, fallecida a los 75 años en Portugal, tendrá su último adiós en Gales, Reino Unido, con señal en directo para sus seguidores de todo el mundo.

Los admiradores de la cantante británica Bonnie Tyler podrán seguir en directo su funeral el próximo 17 de agosto.

La ceremonia se transmitirá a través de la página web oficial de la artista, permitiendo que sus fanáticos globales se unan al último adiós de la emblemática intérprete del pop y el rock.

El servicio fúnebre se llevará a cabo en la iglesia de Santa María en Swansea, Gales, la ciudad natal donde la artista dio sus primeros pasos musicales.

Además de la emisión en el portal oficial, la organización instalará pantallas gigantes en el exterior del templo para quienes se acerquen a rendirle tributo de forma presencial.

La cantante, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, falleció en un centro médico de Portugal, donde residía desde hacía varios años.

Su deceso se produjo a raíz de complicaciones derivadas de una afección intestinal por la que había sido operada de urgencia en mayo y que la mantuvo en estado grave durante sus últimos días.

Bonnie Tyler deja tras de sí un legado imborrable en la historia de la música gracias a su característica voz rasgada y a himnos intergeneracionales como It’s a Heartache, Holding Out For A Hero y el inolvidable éxito mundial Total Eclipse of the Heart.