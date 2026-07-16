Louis Vuitton presentará el exclusivo cofre del trofeo en la final del mundial 2026

La FIFA anunció que Louis Vuitton será proveedor oficial y licenciatario de marca de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que tendrá a su cargo la presentación del exclusivo cofre que transportará y exhibirá el trofeo más codiciado del fútbol durante la gran final.

El elegante cofre formará parte de la ceremonia oficial previa al partido decisivo y será llevado al terreno de juego por un embajador de la reconocida casa de moda francesa junto a una Leyenda de la FIFA, manteniendo una tradición que inició en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010.

El diseño fue elaborado por artesanos de Louis Vuitton en su histórico taller de Asnières, Francia.

Está recubierto con el clásico monograma de la firma, incorpora una “V” dorada pintada a mano —en representación de “Victoria” y “Vuitton”—, detalles en latón chapado en oro y un interior forrado en piel beige para resguardar el emblemático trofeo.

Como parte de esta alianza, Louis Vuitton también lanzará una colección exclusiva y de edición limitada inspirada en el cofre oficial del trofeo, reafirmando la unión entre el lujo, la artesanía y el evento deportivo más importante del planeta.