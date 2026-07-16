Dos hijos de Angelina Jolie buscan eliminar legalmente el apellido Pitt

La distancia entre Brad Pitt y varios de sus hijos continúa reflejándose en el ámbito legal. Esta vez, Maddox y Zahara, dos de los hijos que el actor comparte con Angelina Jolie, iniciaron el proceso para eliminar oficialmente el apellido Pitt y conservar únicamente el de su madre.

Ambos presentaron la documentación requerida ante un tribunal de California para modificar legalmente sus nombres. De ser aprobadas las solicitudes, pasarán a llamarse Maddox Chivan Jolie y Zahara Marley Jolie.

Las audiencias judiciales para resolver ambos casos están previstas para el próximo mes de septiembre. De acuerdo con el procedimiento legal en California, este tipo de solicitudes debe cumplir un período de espera antes de que un juez emita una resolución definitiva.

La decisión de Maddox y Zahara se suma a la de sus hermanos Shiloh y Vivienne, quienes en los últimos meses también han dejado de utilizar públicamente el apellido Pitt. En el caso de Vivienne, apareció acreditada únicamente como Vivienne Jolie en el programa del musical The Outsiders, mientras que Shiloh solicitó legalmente el cambio de apellido al cumplir la mayoría de edad.

Aunque ninguno de los integrantes de la familia ha ofrecido declaraciones sobre estas decisiones, el distanciamiento entre Brad Pitt y varios de sus hijos ha sido evidente desde la separación del actor y Angelina Jolie en 2016, luego de un incidente ocurrido durante un vuelo privado que dio inicio a una prolongada disputa legal por el divorcio, la custodia de sus hijos y otros asuntos familiares.

Hasta el momento, no se ha informado si Pax también iniciará un proceso similar para retirar el apellido de su padre.