Muere el hijo mayor de Aylín Mujica a los 30 años durante un viaje a Barbados

La actriz y conductora cubana Aylín Mujica atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, quien falleció a los 30 años mientras se encontraba de viaje en Barbados.

De acuerdo con los primeros reportes, Mauro había viajado a la isla para asistir a un partido de béisbol, pese a que presuntamente padecía neumonía. Aunque las autoridades no han confirmado la causa oficial del fallecimiento, versiones difundidas por medios de espectáculos señalan que el joven habría sufrido un infarto.

La noticia tomó por sorpresa a Aylín Mujica, quien se encontraba en Colombia participando en las grabaciones del programa Top Chef VIP. La actriz recibió una llamada telefónica que le informó sobre la tragedia, quedando completamente devastada.

Por su parte, Osamu Menéndez, padre de Mauro, confirmó la dolorosa pérdida a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó que viajaba a Barbados para repatriar el cuerpo de su hijo y agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas.

Mauro Menéndez también era conocido en el ámbito artístico como DJ y productor de música electrónica bajo el nombre de MAAHEZ. Hasta el momento, Aylín Mujica no ha emitido un pronunciamiento público sobre el fallecimiento de su hijo.