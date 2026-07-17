Shakira estrena “Dai Dai” en español a días de la final del Mundial 2026

Shakira volvió a emocionar a sus seguidores al lanzar la versión en español de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a solo dos días de la gran final del torneo.

La cantante colombiana compartió esta nueva adaptación del tema, originalmente interpretado junto al artista nigeriano Burna Boy, como un homenaje a la pasión y la fuerza de los fanáticos hispanohablantes que han acompañado el campeonato.

El estreno llega en un momento clave, ya que Shakira será una de las grandes protagonistas del espectáculo de clausura que se realizará en el estadio MetLife, en Nueva Jersey, previo a la final del Mundial. Sin embargo, durante el show interpretará la versión original en inglés del tema.

“Dai Dai” se ha consolidado como uno de los mayores éxitos musicales del torneo, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y reafirmando el estrecho vínculo de Shakira con las Copas del Mundo, luego de éxitos mundialistas como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka (This Time for Africa)” y “La La La (Brazil 2014)”.

Con este lanzamiento, la artista barranquillera vuelve a poner el sello latino en la máxima fiesta del fútbol y aumenta la expectativa por su participación en la ceremonia que marcará el cierre del Mundial 2026.