Roberto Carlos tranquiliza a sus fans tras ser operado de la vesícula

El cantante brasileño Roberto Carlos fue sometido a una cirugía de vesícula por videolaparoscopia, previamente programada, la cual se realizó con éxito, informó su equipo de comunicación.

«Roberto Carlos se encuentra bien y está siguiendo todas las indicaciones médicas. Su recuperación avanza rápidamente», se lee en el mensaje.

La cirugía a la que se sometió la voz detrás de «Un gato en la oscuridad» es un procedimiento que consiste en la extracción de la vesícula biliar mediante pequeñas incisiones y el uso de una cámara, y es el tratamiento estándar para diversos padecimientos de este órgano.

Su equipo agradeció las muestras de cariño de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de pronta recuperación, y aseguró que este procedimiento no afectará la agenda de conciertos que el cantante tiene programada.

Tras su recuperación, el intérprete, de 85 años, se presentará el 15 y 16 de agosto en Río de Janeiro, mientras que del 22 de agosto al 23 de septiembre ofrecerá una serie de conciertos en São Paulo