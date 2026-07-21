Muere Héctor Ochoa, autor de la emblemática canción El camino de la vida

La música colombiana está de luto tras el fallecimiento del compositor antioqueño Héctor Ochoa Cárdenas a los 91 años. El artista, reconocido por escribir El camino de la vida, una de las canciones más representativas del folclor colombiano, dejó un legado que marcó a varias generaciones.

Nacido en Medellín el 24 de julio de 1934, Ochoa desarrolló una prolífica carrera como compositor, inspirándose en el amor por la familia, las tradiciones y su tierra antioqueña. Su obra más famosa, interpretada por el dueto Arboleda y Valencia, fue reconocida en 1999 como la Canción Colombiana del Siglo XX, convirtiéndose en un himno que ha trascendido fronteras y generaciones.

Además de El camino de la vida, el maestro dejó otras composiciones destacadas como Muy Antioqueño, Tú, lo mejor de todo, Pase lo que pase, El amor no acaba y Aprendiendo a vivir, piezas que forman parte del patrimonio musical colombiano.

La noticia de su muerte provocó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento por parte de figuras públicas, artistas y seguidores, quienes resaltaron su invaluable aporte a la cultura y a la música tradicional de Colombia. Su legado permanecerá vivo a través de sus composiciones, que continúan emocionando a millones de personas.