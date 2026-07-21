Julio iglesias demanda a vicepresidenta española por presuntas injurias y calumnias

El cantante español Julio Iglesias presentó una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, al considerar que realizó declaraciones injuriosas y calumniosas en su contra tras las denuncias por presuntos abusos sexuales y otros delitos que posteriormente fueron archivadas por la Fiscalía española.

A través de su abogado, el intérprete solicitó un acto de conciliación ante un tribunal de Madrid, como paso previo a una posible querella.

En el documento exige que la funcionaria rectifique públicamente sus declaraciones, reconozca el daño ocasionado a su imagen y lo indemnice por los perjuicios derivados de la difusión de sus comentarios.

La demanda se centra en publicaciones realizadas por Díaz en la red social Bluesky y en declaraciones ofrecidas durante una entrevista en la televisión pública española, donde hizo referencia a los testimonios de exempleadas del artista y habló de presuntos abusos sexuales, explotación laboral y vulneraciones a los derechos humanos.

La defensa de Julio Iglesias sostiene que esas manifestaciones vulneraron su derecho a la presunción de inocencia y dañaron gravemente su reputación, especialmente porque la investigación abierta por la Fiscalía fue archivada al determinar que la justicia española no tenía competencia para investigar los hechos denunciados.

El cantante fue denunciado por dos exempleadas por presuntos delitos de trata de personas, trabajo forzado, agresión sexual, lesiones y vulneración de derechos laborales.

Sin embargo, la Fiscalía española cerró el caso al concluir que los hechos denunciados no podían ser investigados por los tribunales del país debido a la falta de jurisdicción.