Alejandra Guzmán anuncia su regreso: “Puedo durar 38 años más en el rock and roll”

La cantante mexicana Alejandra Guzmán anunció su esperado regreso a los escenarios tras superar una delicada etapa de salud que la mantuvo alejada de los conciertos durante varios meses.

Con una sonrisa y visiblemente recuperada, la intérprete aseguró que se siente completamente renovada y lista para retomar su carrera artística. “Estoy totalmente regenerada, rehecha. Puedo durar 38 años más en el rock and roll”, expresó, agradeciendo la oportunidad de volver a hacer lo que más disfruta: cantar y bailar.

La artista explicó que ya recibió el alta médica luego de someterse a varias intervenciones quirúrgicas, entre ellas una delicada operación en las cervicales, que durante años afectó su movilidad y su desempeño sobre el escenario. Ahora, afirma haber recuperado la energía y la capacidad de ofrecer espectáculos con la intensidad que siempre la ha caracterizado.

Como parte de esta nueva etapa, Alejandra Guzmán iniciará la gira “Los que nos quedamos Tour”, con la que recorrerá diversas ciudades de México para reencontrarse con su público. La cantante aseguró que regresa con más fuerza, convencida de que aún tiene muchos años de carrera por delante y con la misma pasión que la ha convertido en una de las máximas exponentes del rock en español.