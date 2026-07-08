Natalia Jiménez conmueve tras ganar importante batalla legal por su hija

La cantante española Natalia Jiménez emocionó a sus seguidores al confirmar que obtuvo una importante victoria legal en el proceso que ha enfrentado durante años por el bienestar de su hija.

Entre lágrimas, la intérprete aseguró que esta etapa ha sido una de las más difíciles de su vida, pero que nunca dejó de luchar por proteger a la menor.

“Tenemos que hacer lo imposible por nuestros hijos”, expresó la artista, quien durante mucho tiempo ha mantenido un conflicto legal con su expareja por temas relacionados con la custodia y la convivencia de su hija.

Natalia confesó que el proceso le provocó un fuerte desgaste emocional, aunque siempre mantuvo la esperanza de que la justicia actuara en favor del bienestar de la niña.

La exvocalista de La Quinta Estación afirmó que este fallo representa un nuevo comienzo para ambas y agradeció el respaldo de su familia, amigos y seguidores, quienes la acompañaron durante todo el proceso.

Además, envió un mensaje de fortaleza a los padres que atraviesan situaciones similares, recordándoles que nunca deben rendirse cuando se trata de defender los derechos y la tranquilidad de sus hijos.