Marc Anthony se convierte en padre por octava vez tras el nacimiento de su hija con Nadia Ferreira

El cantante Marc Anthony y la modelo paraguaya Nadia Ferreira celebran la llegada de su primera hija en común, convirtiendo al intérprete de Vivir mi vida en padre por octava ocasión.

La pareja compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales con una tierna fotografía en la que se observa la mano de la recién nacida junto a las de sus padres. Aunque confirmaron el nacimiento de la bebé, decidieron mantener en privado su nombre y otros detalles sobre el parto.

La pequeña es la primera hija de Nadia Ferreira, mientras que para Marc Anthony representa su octavo hijo. El artista ya es padre de Arianna, Cristian, Ryan, los gemelos Emme y Max, fruto de su matrimonio con Jennifer Lopez, además de otros dos hijos de relaciones anteriores.

Desde que anunciaron el embarazo, la pareja recibió numerosas muestras de cariño por parte de seguidores y figuras del espectáculo. Con la llegada de la bebé, Marc Anthony y Nadia Ferreira inician una nueva etapa familiar, marcada por la emoción y la felicidad de darle la bienvenida a su hija.