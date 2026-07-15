Tom Holland revela que Erling Haaland lo dejó en visto tras invitarlo a cenar

El actor Tom Holland sorprendió al contar una divertida anécdota sobre el futbolista noruego Erling Haaland, luego de revelar que intentó invitarlo a cenar, pero nunca recibió respuesta.

Durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el protagonista de Spider-Man contó que decidió escribirle un mensaje directo al delantero del Manchester City después de verlo durante el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

Sin embargo, el mensaje nunca fue respondido. Holland confesó entre risas que la situación fue una experiencia que lo hizo mantener los pies sobre la tierra, ya que ni siquiera recibió una excusa por parte del futbolista.

Tiempo después, Haaland explicó que no contestó porque no sabía quién era Tom Holland. El delantero aseguró que casi no ve películas y pensó que el mensaje provenía de un desconocido, por lo que decidió ignorarlo.

Pese al curioso episodio, el actor dejó claro que continúa admirando a Haaland y lo calificó como un futbolista “increíble”. Incluso bromeó con que espera que en algún momento puedan concretar esa cena pendiente.