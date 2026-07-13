Grupo La Calle S.A. visitó Tu Nueva Radio Ya para invitar a su gran concierto tributo a los éxitos de los años 50, 60 y 70

Los integrantes de La Calle S.A. visitaron los estudios de Tu Nueva Radio Ya para invitar al pueblo nicaragüense a disfrutar de su esperado concierto “Tributo a los Grandes del 50’, 60’ y 70’”, que se realizará el próximo miércoles 22 de julio, a las 7:30 de la noche, en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío.

Durante la entrevista, los músicos compartieron detalles del espectáculo, en el que rendirán homenaje a legendarias agrupaciones y artistas como The Beatles, Santana, Elvis Presley, The Rolling Stones, Bad Boys, Los Clarks y los Hermanos Cortez, interpretando los temas que marcaron a varias generaciones.

El concierto contará con la participación de destacados artistas nacionales como Carlos Baltodano, Jairo Blanco, José Centeno, David Campos, Andy Saballos, Heydi Gallo y Ariel Saballos, quienes prometen brindar una noche llena de nostalgia y buena música.

Como parte de la visita, Tu Nueva Radio Ya premió a sus radioescuchas rifando, a través de llamadas telefónicas al 2270-7600, dos gorras oficiales de The Beatles y cuatro pases dobles para asistir al esperado concierto en el Teatro Nacional Rubén Darío.

Los boletos para el espectáculo continúan disponibles con precios de 400, 300 y 250 córdobas, por lo que la agrupación reiteró la invitación a todas las familias y amantes del rock clásico para disfrutar de este gran homenaje musical.