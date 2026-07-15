Farruko asegura que se alejó de una iglesia porque lo veían como “un signo de dinero”

El cantante puertorriqueño Farruko reveló que decidió dejar de asistir a una iglesia luego de sentirse utilizado por algunas personas dentro de la congregación, asegurando que era visto más por su capacidad económica que por su fe.

El intérprete explicó que esa experiencia lo llevó a tomar distancia, ya que percibía que muchas personas se acercaban a él por interés. “Hasta yendo a la iglesia te ven como un signo de dinero”, expresó al recordar esa etapa de su vida.

A pesar de lo ocurrido, Farruko dejó claro que no se ha alejado de Dios. El artista afirmó que mantiene firme su relación espiritual y que su decisión fue apartarse de ese entorno en particular, no de su fe.

Desde su conversión en 2022, el cantante ha compartido públicamente el cambio que ha experimentado en su vida, asegurando que continúa enfocado en fortalecer su relación con Dios y en transmitir un mensaje de esperanza a través de su testimonio.