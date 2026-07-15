Preocupa el estado de salud de la esposa de Emmanuel

La salud de Mercedes Alemán, esposa del cantante Emmanuel y madre de Alexander Acha, ha generado preocupación luego de que trascendieran reportes que señalan un presunto agravamiento en la enfermedad que enfrenta desde hace varios años.

De acuerdo con la información difundida, Mercedes estaría atravesando la etapa más delicada de su padecimiento, identificado de manera extraoficial como Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las funciones motoras.

Las versiones indican que su estado de salud habría empeorado en las últimas semanas. Sin embargo, hasta el momento ni Emmanuel, Alexander Acha ni algún representante de la familia han confirmado oficialmente dichos reportes.

En ocasiones anteriores, el propio Alexander Acha reveló que la enfermedad de su madre ha avanzado con el paso del tiempo, al grado de afectar su capacidad para hablar y moverse. Emmanuel también ha expresado que la familia ha preferido mantener este proceso con discreción y respeto por la privacidad de Mercedes.