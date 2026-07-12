Pitbull logra Récord Guinness con 22 mil fanáticos en Londres

El cantante estadounidense Pitbull hizo historia al establecer un nuevo Récord Guinness durante su presentación en el festival BST Hyde Park, en Londres, gracias a la participación de 22,141 fanáticos que asistieron caracterizados con su icónico estilo.

Más de 22 mil fanáticos disfrazados de Pitbull rompen rércord

Los asistentes lucieron calvas postizas, gafas de aviador, camisa blanca y corbata negra para rendir homenaje al artista, logrando la mayor reunión de personas usando calvas postizas en un mismo lugar.

Para validar la marca, todos los participantes debían cubrir completamente su cabello y mantener el accesorio colocado durante al menos un minuto, incluyendo al propio Pitbull.

Pitbull se mostró emocionado por el apoyo de sus seguidores, a quienes cariñosamente llama los «Baldies», tras recibir el certificado oficial de Record Guinness y destacó que el logro demuestra que los sueños pueden hacerse realidad.

La iniciativa nació como una idea impulsada por fanáticos al asistir «pelones» a sus conciertos y fue respaldada por el artista, convirtiéndose en un fenómeno viral que culminó con este peculiar récord mundial en la capital británica.