Los Nuevos Panzer presenta su nuevo tema musical “Déjate Atrapar” al ritmo del regional mexicano

La agrupación Nuevo Panzer continúa apostando por su carrera musical con el lanzamiento de su más reciente sencillo, “Déjate Atrapar”, una propuesta cargada de energía que fusiona el estilo fresco de la banda con el característico ritmo del regional mexicano.

El videoclip oficial de la canción fue grabado en varios municipios del departamento de Masaya, mostrando paisajes, escenarios y la riqueza cultural de esta zona de Nicaragua, lo que aporta un toque auténtico a la producción audiovisual.

Con este lanzamiento, la agrupación busca conquistar al público amante del género, ofreciendo una melodía pegajosa y una interpretación que invita a cantar y disfrutar desde el primer momento.

Para contrataciones y presentaciones, los interesados pueden comunicarse al 8755-4416.