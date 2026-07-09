Representantes de las Fiestas Tradicionales de Chinandega visitan Tu Nueva Radio Ya e invitan al Gran Hípico 2026

Los estudios de Tu Nueva Radio Ya recibieron la visita de Rita Díaz Díaz, Novia Hípica de Chinandega 2026; la licenciada Alexa Vanegas, secretaria de la Alcaldía de Chinandega; y Ángel Valverde, del programa El Jinete TV, quienes llegaron para invitar a la población a disfrutar de las Fiestas Tradicionales de Chinandega 2026.

Durante la entrevista, los invitados compartieron detalles del Gran Hípico de Chinandega, que se llevará a cabo el próximo 12 de julio, una de las actividades más esperadas de estas festividades, donde participarán cientos de caballistas y visitantes de diferentes partes del país.

Asimismo, destacaron que las fiestas comenzaron el pasado fin de semana con diversas actividades culturales, religiosas, recreativas y ecuestres que fortalecen las tradiciones e identidad del pueblo chinandegano.

Finalmente, extendieron una cordial invitación a las familias nicaragüenses para que visiten Chinandega y disfruten de un ambiente lleno de cultura, tradición, música y sana convivencia durante esta gran celebración.