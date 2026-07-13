Reinas Nicaragua 2026 visitan Tu Nueva Radio Ya tras completar la elección de las 18 candidatas departamentales

Las 18 representantes departamentales de Reinas Nicaragua 2026 continúan su agenda de preparación rumbo a la gran final del certamen y este lunes realizaron una visita especial a Tu Nueva Radio Ya, donde compartieron sus experiencias luego de ser electas en sus respectivos departamentos.

Durante la entrevista, la responsable de la organización nacional, Jessica Peña, informó que ya concluyó la etapa de elecciones departamentales y que esta semana las candidatas iniciarán un intenso programa de preparación en Managua.

Entre las actividades programadas se encuentran una sesión oficial de fotografías, grabación de los perfiles de cada participante en la Casa de los Tres Mundos, talleres de peinado, automaquillaje e imagen personal, con el objetivo de fortalecer sus habilidades antes de la competencia nacional.

Además, anunció que la primera presentación oficial de las 18 reinas departamentales se realizará el 25 de julio en el Polideportivo de Matagalpa, mientras que la gran gala final está prevista para el 12 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío.

Las reinas también participarán en una gira turística por el departamento de Rivas, donde recibirán preparación en oratoria y continuarán su formación como embajadoras de Nicaragua.

Durante la visita a Tu Nueva Radio Ya estuvieron presentes Lizaliet Campos, representante de Carazo; Helen Ampier, de Rivas; y Leda Rodríguez, de Granada, quienes compartieron la emoción de haber obtenido sus coronas y el compromiso que asumen para representar con orgullo a sus departamentos.

Las tres coincidieron en que la disciplina, el esfuerzo y la preparación serán fundamentales para llegar en las mejores condiciones a la gran final y luchar por el título de Reina Nicaragua 2026, con la ilusión de representar al país en certámenes internacionales.