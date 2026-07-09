Fallece Bonnie Tyler, la legendaria voz de “Total Eclipse of the Heart”, a los 75 años

La música internacional está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la cantante galesa Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y rock de las décadas de los 70 y 80. La artista murió a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal, donde permanecía bajo tratamiento médico tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de una cirugía intestinal de emergencia.

Nacida como Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler alcanzó la fama mundial gracias a su inconfundible voz rasgada y a éxitos que marcaron a varias generaciones, entre ellos “Total Eclipse of the Heart”, “Holding Out for a Hero” e “It’s a Heartache”. Su carrera despegó en la década de 1970, pero fue en los años 80 cuando se convirtió en una de las artistas más exitosas de la música internacional.

A lo largo de su trayectoria recibió múltiples reconocimientos, obtuvo nominaciones al Grammy, representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión 2013 y continuó ofreciendo conciertos y grabando música durante las últimas décadas, consolidando un legado que trascendió generaciones.

Tras conocerse la noticia, artistas, colegas y seguidores de todo el mundo expresaron su pesar en redes sociales, destacando el enorme legado musical que deja la intérprete, cuya potente voz y sus inolvidables baladas seguirán formando parte de la historia de la música.