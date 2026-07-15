Karol G anuncia a Becky G, Elena Rose y Greeicy como invitadas especiales de su nueva gira

Karol G elevó la expectativa de su gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour” al confirmar que Becky G, Elena Rose y Greeicy serán las artistas invitadas que la acompañarán en varias presentaciones por Norteamérica.

La intérprete de “Si Antes Te Hubiera Conocido” compartirá escenario con Becky G en diez conciertos, reviviendo la química que ambas han demostrado en colaboraciones como “MAMIII”. Por su parte, la cantante y compositora venezolana Elena Rose también participará en diez fechas del recorrido.

Greeicy será otra de las invitadas especiales y se unirá a Karol G en tres conciertos programados en Los Ángeles, Houston y Miami, donde ambas prometen ofrecer momentos inolvidables para sus seguidores.

Aunque estas colaboraciones fueron confirmadas para la etapa norteamericana del tour, los fanáticos mantienen la expectativa de conocer qué artistas sorpresa podrían acompañar a la colombiana en los conciertos que ofrecerá en Europa, donde aún no se han anunciado invitados especiales.